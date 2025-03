VIDEO: ¡Atrápalos ya! Pikachu huye de la policía en medio de protestas en Turquía

En redes sociales un video ha causado la risa y curiosidad de muchos usuarios, una manifestación ha captado la atención del mundo por un curioso momento, se trata de un manifestante disfrazado de Pikachu, el famoso personaje de Pokémon, el cuál se ha convertido en el centro de atención de la manifestación.

Manifestante se disfraza de PIkachu en protesta en Turquía / Redes Sociales|

El 19 de marzo de 2025, el arresto de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, desató una ola de indignación entre la población.

El alcalde İmamoğlu fue detenido tras ser acusado de soborno y corrupción, lo que generó protestas en todo el país, con cientos de personas saliendo a las calles en defensa del político y criticando lo que consideran un acto autoritario por parte del gobierno.

🇹🇷 #BREAKING | Pikachu was spotted fleeing from the police during anti-Erdoğan protests in Turkey. pic.twitter.com/NhTgV7FqHe

La aparición de un manifestante vestido completamente de Pikachu ha causado sensación en redes sociales. El personaje de Pokémon, conocido por su simpatía y popularidad, se convirtió en el rostro viral de las protestas. La cuenta oficial del Partido Republicano del Pueblo de Turquía compartió un video en redes sociales con el mensaje: “¿Qué puede hacernos a ti y a mí el gas pimienta cuando incluso afecta a Pikachu?”.

Pretty sure Turkish Pikachu is the most famous protester in the world right now.pic.twitter.com/zuaBYL3HYT

