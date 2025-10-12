VIDEO: Avión se estrella en estacionamiento de Texas y provoca incendio de vehículos

Un trágico accidente aéreo sacudió el sur de Estados Unidos luego de que un avión ligero se estrellara cerca del aeródromo privado Hicks Airfield, en la ciudad de Fort Worth, Texas, lo que provocó un incendio de gran magnitud y escenas de pánico entre automovilistas y residentes de la zona.

El siniestro ocurrió la tarde del domingo 12 de octubre de 2025, cuando la aeronave perdió el control mientras sobrevolaba la zona norte de la ciudad y terminó impactando contra múltiples camiones y vehículos estacionados, desatando un fuego que rápidamente envolvió el lugar en una densa nube de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

El incendio provocó una enorme columna de humo que se veía a lo lejos.

Llamas, caos y cierre de carreteras

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Fort Worth, el accidente se registró alrededor de la 1:30 p. m., y provocó el cierre inmediato de la carretera U.S. 287 en ambos sentidos mientras decenas de unidades de emergencia trabajaban para sofocar el fuego y rescatar a las posibles víctimas. En el lugar participaron cuerpos de bomberos de varias localidades cercanas como Haslet y Saginaw, debido a la magnitud del incendio.

Las llamas consumieron la aeronave así como a varios autos.

Las imágenes captadas por testigos y compartidas en redes sociales muestran el momento en que el avión gira sin control antes de impactar contra el suelo y los vehículos. Las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando hasta seis metros de altura, lo que obligó a evacuar la zona de manera preventiva.

Confirmadas dos muertes

Autoridades locales confirmaron que dos personas murieron en el accidente, presuntamente los ocupantes de la aeronave. Hasta el momento no se han revelado sus identidades ni el lugar de origen del vuelo. Tampoco se reportan víctimas entre los automovilistas que se encontraban cerca del sitio del impacto.

El reporte preliminar habla de dos muertos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, que aún no han sido esclarecidas.

Testigos relatan el momento del impacto

“Se escuchó un fuerte estallido y luego vimos al avión girar varias veces antes de estrellarse. Todo ocurrió en cuestión de segundos”, relató uno de los testigos a medios locales. Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento exacto del impacto, en el que se ve a la aeronave caer sobre una zona industrial cercana al aeródromo.

El avión involucrado, un Beech C-90 King Air con matrícula N219CC, era utilizado para vuelos privados y podía transportar hasta nueve personas, aunque las autoridades no han confirmado el número exacto de pasajeros a bordo al momento del accidente.

La avioneta se utilizaba para vuelos privados y tenía capacidad para nueve pasajeros.

Investigación en curso

Mientras los peritos realizan el levantamiento de los restos de la aeronave y las autoridades recopilan evidencia, las investigaciones se centran en determinar si hubo fallas mecánicas, condiciones climáticas adversas o errores humanos que provocaron el siniestro.

El área permanece acordonada y bajo resguardo de las autoridades, mientras que las imágenes del incendio —que muestran vehículos completamente calcinados— se han vuelto virales en redes sociales, reflejando la magnitud de la tragedia.

Tragedia que pudo ser mayor

Aunque el incendio fue controlado rápidamente, las autoridades no descartan que el saldo humano pudiera haber sido mucho mayor de haberse producido el impacto en una zona más poblada o en horarios con mayor tránsito vehicular.

La comunidad local permanece consternada por el incidente, y las autoridades federales esperan tener un informe preliminar en los próximos días para esclarecer lo ocurrido y prevenir tragedias similares en el futuro.