VIDEO: Cliente denuncia que lo corrieron de buffet por comer demasiado

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que un hombre denuncia haber sido expulsado de un buffet en Estados Unidos, supuestamente por comer demasiado, lo que ha abierto el debate sobre quién tiene la razón: ¿el cliente o el restaurante?

Aunque el video fue publicado hace dos meses en TikTok, recientemente ha retomado relevancia, superando ya los 40 millones de vistas. En él, un migrante mexicano explica que acudió a comer a un buffet, pagando 30 dólares (alrededor de 600 pesos mexicanos). Sin embargo, en un momento una mesera se acercó a su mesa y le pidió que se retirara, argumentando que llevaba tres horas en el lugar y había consumido muchos platillos.

“Pagué por un buffet, voy a comer lo que yo quiera”, menciona el cliente, a lo que la empleada le responde: “La casa lo invita a retirarse, señor”.

La mayoría de los comentarios fueron en favor del comensal/TikTok |@josue_jaib

La discusión continúa, y en un momento del video se escucha a la mesera decir: “Dios mío, usted tiene 6 o 7 ahí”, a lo que el hombre contesta: “¿Y qué tiene que fueran 10?”.

“Pongan un letrero que diga cuántos platos puedo comer”, agrega el comensal, mientras solicita hablar con un gerente para intentar resolver la situación.

¿En qué acabó la historia?

En un video posterior publicado en su cuenta de TikTok @josue_jaib, el hombre relata que sí tuvo una conversación con el gerente del restaurante, pero la petición fue la misma: que se retirara del lugar. Él aceptó hacerlo para evitar más problemas. Sin embargo, tras volverse viral el video, el gerente lo buscó para pedirle que lo eliminara a cambio de una compensación.

El hombre reveló que el restaurante le pidió bajar el video/TikTok |

“Me dijeron que había durado más de tres horas. Les enseñé el ticket: duré una hora con 37 minutos. No iba a subir este video, pero el día de hoy el manager me buscó, que me iban a dar un crédito de 40 dólares, pero si borraba el video”, comentó el hombre, quien rechazó la oferta del restaurante. Aunque nunca mencionó el nombre del establecimiento, varios usuarios en los comentarios aseguraron que se trataba de una sucursal de American Food Buffet.

