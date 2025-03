VIDEO: Hijo de Felipe Calderón encara a Fernández Noroña por llamar a su padre ‘Tomandante Borolas’

El expresidente Felipe Calderón y su familia y el presidente de la Mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, coincidieron en un viaje de avión rumbo a Campeche.

Tras la llegada a su destino, el hijo del exmandatario de México, Luis Felipe Calderón, decidió encarar al político por llamarle ‘Tomandante Borolas’ a su padre.

“Y en el Twitter sí, ¿verdad?… Pasaste de largo, tengo el video”, se ve un video que le dice el hijo del expolítico al petista que iba saliendo del aeropuerto y quien decidió regresarse a darle la cara, pero las cosas no pasaron a mayores y cada quien tomó su camino.

Fernández Noroña explica encuentro con Luis Felipe

Más tarde, por medio de su cuenta de X, antes Twitter, Gerardo Fernández Noroña dijo que tuvo un momento de “tensión” con el hijo de Felipe Calderón.

“Pues al final hubo tensión, porque el Junior pretendió reclamarme. Le puedo decir de frente al #tomandanteborolas alias @FelipeCalderon lo que siempre le he dicho. Lo buscaba entre la bola, que estaba ahí con el Junior, pero no estaba”, detalló.

Y es que el político desde que abordó el avión comenzó con los insultos al expresidente por medio de las redes: “Va en el mismo vuelo a Campeche el #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon. Hay una boda en Campeche de no sé quién, y el #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon no puede perder la oportunidad de ponerse persa gratis”, dijo antes de la confrontación.

Por último, el senador terminó por defenderse tras la salida del video del encuentro: “Me decía el Tío que no insulte y su sobrino provocando. No cabe duda que están en la línea de la provocación más absoluta. Celebran que el padre se escondió y que el hijo puede injuriar lo que quiera”.

