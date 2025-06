VIDEO: Mujer explota en Oxxo y agrede a trabajadora por no ser atendida

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se observa a una mujer explotar contra dos empleados de un Oxxo, todo porque una de las cajas estaba cerrada y no le ofrecieron un servicio que solicitaba, llevando la situación al extremo al golpear a una de las trabajadoras.

El clip, de poco más de medio minuto, no ofrece más detalles como la fecha, el lugar exacto en México donde ocurrieron los hechos, la razón completa del altercado ni qué sucedió tras el corte del video.

La mujer enfureció por no ser atendida rápido/X|

Sin embargo, lo que sí queda claro es el enojo de la mujer de la tercera edad, quien aparentemente buscaba realizar una recarga telefónica, pero al encontrar una de las cajas cerrada, tuvo que esperar varios minutos.

Enfurecida, la clienta no solo insultó a una cajera de cabello rubio que estaba acomodando productos, sino que también jaló una terminal de pago electrónico mientras continuaba gritando groserías.

Oxxo es una de las tiendas de conveniencia más famosas de México/Pixabay |

“Hija de su p&t% madre, trabaje bien, 24 horas y no lo hace, ya lleva rato así, vieja cab"%na, bien que puede conectar y desconectarlo, nada más por contar su p"$o dinero. Me quedo aquí y usted me va a atender”, se escucha decir a la clienta.

Lo peor es que, de las palabras, la situación escaló aún más, cuando al final del video se ve que la clienta le da un golpe en la espalda a la cajera del Oxxo, quien solo le detiene los brazos.

🚨 #LadyPaquiao :

Por este video donde una muy fina señora, harta de las deficiencias en las @Tiendas_OXXO, hizo justicia por su mano.

👊

Arrancando la terminal de pago y destruyendo los puntos de cobro, exigía que la atendieran.

🤬

Tras la negativa, golpeó a una empleada.

😳😱… pic.twitter.com/4QIrinYdPv — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) June 11, 2025

Las reacciones a este video han sido muchas, desde quienes condenaron la violencia de la clienta hacia la empleada, hasta otros que expresaron su molestia porque, según comentan, es común que siempre haya una caja cerrada en las tiendas Oxxo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué actividades gratuitas habrá este Día del Padre en CDMX?