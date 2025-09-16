VIDEO: Ricardo Salinas crea el Movimiento Anticrimen y Corrupción y acusa al Gobierno de comunista

El lunes, a unas horas del inicio del 215 aniversario del Grito de Independencia, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, publicó un video en el que arremete directamente contra el Gobierno Federal, al que acusa de encubrir al crimen organizado y fomentar la división en el país.

Desde un escenario decorado con los colores patrios, la bandera nacional y el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el empresario —acompañado por su esposa, María Laura Medina— hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a su recién creado Movimiento Anticrimen y Corrupción.

“Mexicanos. Basta ya de este régimen criminal y corrupto. Basta ya de este régimen que pretende acabar con nuestras libertades, ejerciendo un poder centralizado como nunca antes se había visto ¡Basta!”, lanzó Salinas Pliego durante su mensaje.

El Tío Richie salió acompañado de su esposa María Laura Medina / Redes Sociales

Llama a defender la vida, la propiedad y la libertad

El también magnate de Elektra dijo que la gente debe asumir su responsabilidad para frenar lo que considera un régimen que atenta contra los valores fundamentales del país.

“Tenemos que tomar la responsabilidad en nuestras manos. ¡Que retumbe por todos lados! Un México libre no se entrega y un México en paz se defiende”, declaró.

En el mismo mensaje, acusó al Gobierno de actuar bajo una ideología comunista y propuso como contrapeso valores como la vida, la propiedad privada, la libertad individual, la inversión y la competencia económica. “Es momento de decir basta”, enfatizó.

La familia Salinas Pliego busca crear un movimiento contra las acciones del Gobierno / Redes Sociales

Grito alternativo

El video concluye con Salinas Pliego lanzando un grito de independencia propio, con tres arengas contundentes: “¡Viva México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia!”. En tanto su esposa, también contó que decidió apoyar al empresario por el bien de los mexicanos.

Este acto se da en un contexto donde diversas voces de la iniciativa privada han cuestionado las políticas gubernamentales en materia de seguridad, economía e inversión. Sin embargo, pocos lo habían hecho con un tono tan simbólico y confrontativo como Salinas Pliego.