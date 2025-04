Vivienda para el Bienestar EDOMEX 2025: Requisitos y quiénes pueden registrarse

El Gobierno del EDOMEX lanza convocatoria para el programa "Vivienda para el Bienestar 2025", dirigidio a habitantes de los 125 municipios mexiquenses que buscan mejorar sus hogares.

El programa proporciona un subsidio de hasta 40 mil pesos para mejorar, ampliar o rehabilitar viviendas, dirigido a familias en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a créditos tradicionales.

El programa se enfoca en apoyar a mujeres jefas de familia, madres solteras, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad.

Requisitos para "Vivienda para el Bienestar 2025"

Para ser considerado beneficiario del programa, es imperativo cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser mayor de dieciocho años y tener dependientes económicos.

- No ser derechohabiente de instituciones como Infonavit o Fovissste.

- Contar con ingresos familiares que no excedan dos salarios mínimos (aproximadamente diecisiete mil pesos mensuales).

- Residir en el Estado de México y habitar la vivienda que se desea mejorar.

- No ser propietario de otra vivienda y poseer un certificado de no propiedad.

- Habitar en zonas vulnerables o de alto riesgo.

El programa proporciona un subsidio de hasta 40 mil pesos para mejorar, ampliar o rehabilitar viviendas.

El registro se realizará en dos fases: primero, un pre-registro en línea del 2 al 27 de junio de 2025 en el sitio oficial programasimevis.edomex.gob.mx, según un calendario por la primera letra del apellido. Luego, habrá un registro presencial en módulos designados o a través de visitas domiciliarias por servidores públicos.

Los interesados deben presentar una identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite la propiedad de la vivienda.

El programa se enfoca en apoyar a mujeres jefas de familia, madres solteras, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad e integrantes de pueblos originarios. Para más información, se puede llamar al 722-276-5550, extensiones 225 y 158, de 09:00 a 18:00 horas.

Los interesados deben presentar una identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio.

