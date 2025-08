Wendy Guevara habla tras su video filtrado: “Si se lo hicieron a Kim Kardashian”

Wendy Guevara rompió el silencio tras la filtración de un video íntimo suyo junto a un joven, pero lejos de negarlo —como ha ocurrido con otros famosos—, la influencer minimizó el escándalo, señalando que ya lo veía venir debido a que recientemente le robaron su celular. Además, se dijo tranquila tras recibir el respaldo de sus jefes en Televisa.

La influencer dijo que su video fue filtrado tras sufrir robo de su celular/IG: @soywendyguevaraoficial|

El video que se volvió viral

Fue durante la madrugada del pasado domingo que, mediante su cuenta de Instagram, se publicó una historia con un fragmento del video, la cual —si bien fue borrada instantes después— se hizo viral de inmediato en redes sociales, convirtiendo el nombre de la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México en tendencia.

“Si se lo hicieron a Kim Kardashian, ¿qué se puede esperar de mí?”, declaró Wendy con su clásico estilo. Agregó también un contundente: “Que piensen lo que quieran de mí”.

El respaldo de Televisa

Wendy Guevara relató cómo fue la reacción de la producción de La Casa de los Famosos, donde actualmente funge como conductora de las pre y post galas. Aclaró que, contrario a lo que esperaba, no fue regañada.

“Yo pensé que me iban a regañar, pero no. Me dijeron: ‘No eres la primera a la que le pasa, así que no te sientas protagonista’”, comentó.

Actualmente Wendy es una de las conductoras de La Casa de los Famosos/IG: @soywendyguevaraoficial|

“Todo hace que te hagas más famosa”

Por último, Wendy negó sentirse avergonzada por el escándalo y aseguró que ya sospechaba que algo así sucedería, tras haber sido víctima de un asalto en el que le robaron varias pertenencias, incluido su celular.

“Es algo que hacemos todos. ¿Qué hago yo? No está en mis manos. Hay gente que va a especular, pero todo hace que te hagas más famosa”, señaló.

“No voy a desgastar mi mente, lo que me gusta es trabajar”, sentenció, descartando así que tenga intenciones de demandar a quien filtró el material.

