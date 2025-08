Murió el actor Song Young-kyu: fue hallado sin vida en circunstancias misteriosas

El mundo del entretenimiento en Corea del Sur está de luto tras confirmarse la muerte de Song Young-kyu, actor de cine, teatro y televisión, quien fue encontrado sin vida este domingo 4 de agosto dentro de su auto en Yongin, al sur de Seúl. La policía descartó signos de violencia y no se halló carta póstuma, pero las circunstancias del caso ya están siendo investigadas.

Song, de 55 años, era ampliamente conocido por su participación en la película “Extreme Job” (2019) y en las series Narco-Saints, Casino y The Big Bet. Con más de 30 años de trayectoria artística, su inesperado fallecimiento ha conmocionado a seguidores y colegas.

Fue arrestado en junio por conducir ebrio

Hace apenas unas semanas, el actor fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, luego de manejar aproximadamente cinco kilómetros en ese estado. Las autoridades confirmaron que su nivel de alcohol superaba el límite legal permitido.

Tras ese incidente, fue retirado de varias producciones en las que participaba, incluida la obra teatral Shakespeare in Love y las series televisivas The Defects y The Winning Try, donde ya se había grabado parte de su participación.

Proyectos cancelados y presión mediática

El escándalo por conducir en estado de ebriedad impactó gravemente su carrera. Las compañías productoras lo retiraron de inmediato y varios canales de televisión anunciaron que editarían sus apariciones en los dramas en curso.

Aunque Song no se pronunció públicamente después del arresto, sus representantes confirmaron que estaba en pausa profesional. Algunos sectores criticaron la falta de declaración pública y las consecuencias desmedidas del escándalo, lo cual ha reavivado el debate sobre la salud mental y la presión en la industria del espectáculo en Corea del Sur.

¿De qué murió Song Young-kyu?

Las autoridades no han revelado la causa oficial de muerte. Según la policía de Yongin, el cuerpo fue hallado en su coche sin señales de violencia y no había nota de suicidio. Se esperan los resultados de los exámenes médicos para esclarecer el motivo del fallecimiento.

Una carrera sólida, marcada por personajes de autoridad

Conocido por interpretar papeles de ejecutivos, oficiales o figuras imponentes, Song Young-kyu construyó una sólida carrera que abarcó desde el teatro clásico hasta éxitos de taquilla. Su interpretación del jefe Choi en Extreme Job lo catapultó a la fama internacional y sus roles en series recientes lo consolidaron como uno de los rostros más reconocidos de la televisión coreana.

