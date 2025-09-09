WhatsApp permitirá compartir la CLABE bancaria desde la app: ¿A partir de cuándo?

WhatsApp Business anunció una innovación que transformará la manera en que los pequeños y medianos negocios gestionan sus cobros: la posibilidad de compartir la CLABE bancaria directamente desde el chat. Esta opción estará disponible a finales de 2025 y busca facilitar las transferencias interbancarias en México.

La herramienta permitirá que la CLABE se envíe en un formato práctico dentro de la conversación, lo que reducirá los errores al transcribir números y agilizará el proceso de pago para los clientes, quienes podrán copiarla y usarla en sus aplicaciones bancarias.

WhatsApp Business anunció una innovación que transformará la manera en que los pequeños y medianos negocios. / Pixabay

Beneficios para pymes y clientes

La actualización está diseñada para fortalecer la operación de los negocios y ofrecer a los consumidores una experiencia más sencilla y segura. Para las pymes representa una forma de cobrar de manera más eficiente, mientras que los clientes podrán realizar transferencias con mayor rapidez.

El sistema se apoyará en el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, lo que garantiza la protección de la información compartida entre usuarios y empresas. Además, fomenta el uso de pagos electrónicos frente al efectivo, contribuyendo a la digitalización de la economía mexicana.

Para las pymes representa una forma de cobrar de manera más eficiente. / Pixabay

Más herramientas para negocios

Durante el anuncio, también se dieron a conocer otras funciones pensadas para mejorar la experiencia empresarial en WhatsApp. Entre ellas destacan los agentes de inteligencia artificial disponibles en todo momento, la gestión de campañas publicitarias en diferentes plataformas desde un mismo panel y la posibilidad de interactuar con clientes a través de Canales o llamadas dentro de la aplicación.

Con estas innovaciones, WhatsApp Business se consolida como una herramienta estratégica para las pequeñas y medianas empresas en México. La opción de compartir la CLABE bancaria desde el chat refuerza el papel de la mensajería instantánea como un canal clave para la transformación digital de los negocios.

Con estas innovaciones, WhatsApp Business se consolida como una herramienta estratégica. / Pixabay