'Ya Es Mañana': Morat lanza su quinto álbum de estudio

El ayer se fue y ya es mañana. Morat está de manteles largos, pues estrenó 'YEM', su quinto álbum de estudio. La agrupación colombiana vuelve tras cumplir un sueño con su Gira Los Estadios el año pasado y lo hace con un disco que está lleno de nostalgia, desamor y reflexión.

Con una estética totalmente noventera, 'YEM' aterriza con un total de 14 canciones para hacernos vibrar y es que se nota la evolución tanto musical como en las letras de Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, pues atrás queda el sonido del banjo, para traer algo más electro pop.

"Esta nueva era es también una invitación a vivir el ahora, a disfrutar de cada momento como si fuera el último. YA ES MAÑANA es una actitud y una forma de ver la vida con más libertad, amor y consciencia. Es darse cuenta de que la vida pasa tan absurdamente rápido que CADA SEGUNDO CUENTA y no hay tiempo que perder", reseña la banda sobre su nuevo disco.

La estética noventera de YEM | Morat|

Aunque ya se conocían los sencillos que son la carta de presentación del álbum: 'Faltas Tú', 'La Policía', 'Por Si No Te Vuelvo a Ver', 'Cuarto de Hotel' y 'Me Toca A Mí' con Camilo, fue hasta este 22 de mayo que se liberó el disco completo, en donde si bien no podían faltar las letras de desamor, la nostalgia es la verdadera protagonista de este disco.

Canciones como 'MTV' y 'Antes de los 30' son una reflexión para todas esas personas que están pasando por la crisis de los 30, en especial esos niños de los 90's que crecieron en los años 2000 y que sienten que el tiempo corre sin piedad. Además, de que en 'MTV' hay un pequeño guiño a los futboleros y a México, pues hacen mención al Estadio Azteca.

Morat cumplió un sueño en el Estadio GNP|

Para las personas que tienen el corazón roto también hay canciones, pues ya es el sello de la casa. Morat nos regala canciones como 'Eclipse Solar', 'Vuelvo a Ti' y 'Desastre Natural' para esas personas que se la están pasando mal por un amor.

Para los amantes del formato físico, Ya Es Mañana está disponible en México en formato de vinilo en dos ediciones: una tradicional con el disco negro y otra edición especial con efecto zoetrope. También hay una edición en CD y otra en casete, pero estos solo están a la venta en España, por el momento.

Morat regresa con Ya Es Mañana |

ESCUCHA YA ES MAÑANA

¿CUÁNDO SERÁ LA GIRA 'YA ES MAÑANA' DE MORAT?

De momento, Morat tiene una gira llamada 'Asuntos Pendientes', en donde tocará en lugares en los que hace mucho tiempo no había estado o en los que nunca se ha presentado. En México tiene shows programados en León, Durango, Torreón y San Luis Potosí.

Además de que hace hizo vibrar el Tecate Emblema en la CDMX, en dónde rompieron la regla de esta gira, pues confesaron "que tienen una debilidad por México".

Se espera que la gira de este nuevo disco llegue hasta el 2026.

Gira 'Asuntos Pendientes 2025 | MORAT|