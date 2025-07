Yahritza suplica perdón a los mexicanos: “Si perdonaron a su ex, perdónenme a mí también”

En un intento desesperado por volver a ganarse al público, la cantante Yahritza Martínez suplicó perdón mediante un video en redes sociales. Esto, luego de las declaraciones que hace poco más de dos años ella y sus hermanos hicieron, en las que se expresaban negativamente sobre varios aspectos de México, incluida su comida.

Yahritza y su Esencia se expresaron mal de la comida mexicana hace un par de años/IG: @yahritza |

El video que volvió a hacerla viral

La vocalista de Yahritza y su Esencia publicó un video en TikTok cantando su tema Soy El Único, agregando sobre él la leyenda:

“Si perdonaron a su ex, perdónenme a mí también, porfa”.

El clip, de apenas 15 segundos, generó rápidas reacciones y ya supera los 3 millones de visualizaciones.

Reacciones divididas entre los usuarios

Entre los comentarios, algunos seguidores condicionaron su perdón a que Yahritza hiciera una canción contra Florinda Meza o Ángela Aguilar, mientras que otros le recordaron que no es mexicana, sino originaria del Valle de Yakima, Washington, en Estados Unidos.

“Ok, pero haz una canción tirándole a Florinda Meza y a Ángela Aguilar”.

“Me esperaba de todo, menos a Yahritza pidiendo que le den otra oportunidad”.

“Ok, pero que no se vuelva a repetir”.

“Mi ex hablará mal de mí, pero de mi México jamás”.

“Ahorita estamos con Florinda Meza, espérate, porfa”.

“Es que mi ex solo jugó conmigo, no con todo México”.

“No necesitas el perdón de nadie, sé tú misma y que te valga lo que la gente diga”.

El video de la cantante recibió varios comentarios y ya supera los 3 millones de vistas/IG: @yahritza |

¿Qué dijeron Yahritza y sus hermanos en 2023?

Fue a mediados de 2023, durante una entrevista, cuando Jairo, Yahritza y Mando, integrantes del grupo Yahritza y su Esencia, se expresaron en contra de México, especialmente en relación a la comida.

“Yo soy bien delicado y pues casi nomás como pollo, puras alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso, la comida bien seca. También quiero decir que la soda aquí está como… no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente a la de allá, que te quema la garganta”, comentó Jairo.

Desde entonces, la referencia a los ‘chicken nuggets’ cobró fuerza, ya que uno de los músicos dijo que prefería comer pollo que comida mexicana. Por su parte, Yahritza expresó su incomodidad con la contaminación auditiva de la Ciudad de México.

La carrera de Yahritza y sus hermanos vino a menos desde esas declaraciones/IG: @yahritza |

Posteriormente, se viralizó un video donde la cantante hace gestos de desaprobación hacia el refresco en bolsa, que aún se consume en diversas zonas del país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ya hay fecha para la tercera marcha contra la gentrificación en CDMX