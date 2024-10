Yeri Mua asegura que sufrió acoso durante el Halloween de Belinda

El Halloween que organizó Belinda sigue dando de qué hablar, aunque en esta ocasión no es nada relacionado a lo espectacular de algunos disfraces de los invitados, sino al acoso que la cantante e influencer Yeri Mua asegura que sufrió de parte de su exnovio.

El ‘Beliween’ se llevó a cabo la noche del miércoles 30 de octubre en un exclusivo lugar de la Ciudad de México y entre los invitados hubo personalidades de redes sociales y la farándula, destacando la presencia de Yeri Mua, quien se ha convertido en una de las mejores amigas de Belinda.

Sin embargo, la velada de la originaria de Veracruz no fue del todo buena, ya que en la fiesta de disfraces se encontró al influencer español Naim Darrechi, su exnovio y quien según relata en un video que subió a redes sociales, la acosó durante el Halloween.

“Me topé al agresor de mi ex en la fiesta y me empieza a acosar por qué quería hablar conmigo, mi amiga me tuvo que ayudar. No sabía con qué intenciones se me acercó esta persona, la cual no quiero tener cerca de ninguna manera en mi vida", relató Yeri Mua, al tiempo que aclaró que Belinda no invitó a su exnovio a la fiesta, sino que éste se coló mediante otros invitados.

"Quiero aclarar que Belinda no lo invitó, se coló por otros invitados. No se le permitió que arruinara mi noche", reiteró Yeri Mua.

