Yeri Mua causa polémica al confesar que se orinó en carro alegórico durante carnaval

La influencer mexicana Yeri Mua, conocida por sus videos de maquillaje en redes sociales, ha sido noticia recientemente tras confesar que se orinó en un carro alegórico durante el carnaval de Tihuatlán al que fue invitada. En redes sociales circularon varios videos en los que se puede ver a la joven encima del carro alegórico, bajo los efectos del alcohol, y aparentemente orinando sobre él.

Horas más tarde, Yeri Mua confirmó los hechos y aseguró que estaba bajo los efectos del alcohol y que se había visto obligada a orinarse en el carro alegórico porque no había otra opción. "No tenía otra opción. Me oriné como tres veces, o sea, yo andaba bien miona", dijo la influencer.

Yeri Mua explicó que estaba tomando alcohol a la fuerza y que por eso constantemente tenía ganas de ir al baño, pero al ser un carro alegórico no tenía otra opción más que hacerlo frente a la gente presente.

Además, aclaró que los videos compartidos en redes sociales en los que se le puede ver agachada en el carro alegórico no son del momento en que se orinó, sino de otro momento en el que estaba tapada.

La joven veracruzana ha sido fuertemente criticada en redes sociales por su comportamiento durante el carnaval, pero también ha recibido mensajes de apoyo de algunos de sus seguidores.

¿Quién es Yeri Mua?

La influencer Yeri Cruz Valera, mejor conocida como Yeri Mua, es una joven veracruzana de 20 años que ha causado furor en redes sociales gracias a sus tutoriales de maquillaje. Su parecido con las muñecas Bratz ha llamado la atención de muchos de sus seguidores, quienes la llaman la "Bratz jarocha".

Yeri Mua comenzó a compartir sus videos de maquillaje en plataformas como Facebook y TikTok, y rápidamente se volvió popular entre los amantes de la belleza y la moda. Actualmente, cuenta con más de 10 millones de seguidores en TikTok y más de 6 millones de seguidores en Instagram, donde comparte sus looks y da consejos de belleza.

Además de su talento para el maquillaje, Yeri Mua ha destacado por su personalidad y carisma, lo que ha hecho que sus seguidores se sientan cercanos a ella y la consideren una inspiración. Su éxito en redes sociales le ha permitido colaborar con distintas marcas y hacerse un nombre en el mundo de la moda y la belleza.

