Qatar 2022: Detienen a reconocido reportero por usar playera con colores LGBT

Los organizadores y miembros del staff del Mundial de Qatar 2022 tienen poca tolerancia con todo lo relacionado a la comunidad LGBT.

El periodista Grant Wahl fue detenido cuando iba a entrar al Estadio Ahmad Bin Ali porque llevaba una payera con la imagen de un balón rodeado por los colores del arcoíris.

El corresponsal de CBS iba a cubrir el juego de Estados Unidos contra Gales, cuando un guardia de seguridad le dijo que no podía entrar con esa playera y que mejor se la quitara.



Estuvo retenido durante aproximadamente media hora, cuando lo dejaron ir publicó un mensaje para explicar lo que pasó y apoyar a los gays.

“Estoy bien, pero fue una prueba innecesaria. Estoy en el centro de medios, todavía con mi camiseta. Estuve detenido durante casi media hora. ¡Vamos, gays!”, escribió en sus redes sociales.

Hay que recordar que los capitanes de siete selecciones europeas iban a portar gafetes con los colores del arcoíris y con la frase 'One Love', pero finalmente no lo hicieron, por temor a recibir 'sanciones deportivas'.

En Qatar el amor entre las personas del mismo sexo no es bien visto. Incluso, las parejas heterosexales no se pueden dar muestras de cariño en público.

