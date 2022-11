Hervé Renard tras derrota vs Polonia: 'Seguimos vivos, no se olviden de eso'

Perder ante Polonia complicó el panorama para la selección de Arabia Saudita, sin embargo, el entrenador Hervé Renard dejó en claro que mantienen viva la esperanza de avanzar a la siguiente fase y apeló a la confianza en su plantel, que consideró ha superado las expectativas en Qatar 2022.

“Seguimos vivos, no hay que olvidar eso. No estamos muertos. Estoy orgulloso de los jugadores. Tuvieron un partido fantástico. No creo que haya una persona antes de este partido que pensara que podemos hacer esto. Siempre lo hemos hecho, se lo mostramos al mundo. No fuimos efectivos y perdimos”, declaró para Bein Sports.

La última carta que se jugará el conjunto saudí será ante México y aunque aceptó que frente Polonia no tuvieron el suficiente realismo, señaló que buscarán la victoria frente al ‘Tri’, pues será un juego que definirá el destino de su selección.

"Nos faltó realismo. Cuando falta realismo en este tipo de partidos, hay jugadores de enfrente que no se lo van a perder. Tenemos que perseguir el marcador, no siempre es lo mejor cuando eres un equipo que tiene que jugar y que tiene que ser eficiente", dijo.

