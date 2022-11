Polonia: Guardará sus mejores armas en su último amistoso de cara al partido vs México

Polonia sostendrá un último partido de preparación de cara a su debut en el Mundial de Qatar 2022. Los rivales de la Selección Mexicana se enfrentarán a Chile en un duelo que, de acuerdo con el entrenador Czeslaw Michniewicz, tendrán bastantes cambios en su alineación.

Y es que el estratega polaco aseguró que no usará el XI con el que tiene pensado abrir la Copa del Mundo para lograr confundir al Tri, además, resaltó que sus seleccionados son capaces de adaptarse al momento en el que se encuentran.

"Ni nosotros ni México mostraremos todo en el último partido antes del Mundial. En la Selección Mexicana espero muchas situaciones que confundan al rival. Nuestra alineación para México no será diferente de cómo jugamos antes. Somos capaces de adaptarnos sin problemas al momento del partido. No me apego a una formación, es nuestra fuerza", dijo.

Michniewicz aprovechó para destacar que el amistoso ante Chile les será de mucha ayuda para enfrentar al combinado nacional, pues consideró que tienen un estilo de juego similar al del Tata Martino, aunque dejó en claro que no son exactamente iguales.

"El partido contra Chile es importante, especialmente porque jugamos en casa y antes de la Copa del Mundo. La forma de jugar será similar a la de México, similar pero no igual. El riesgo de lesión siempre está ahí, pero no pensamos en ello", sentenció.

