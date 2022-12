Qatar 2022: Lewandowski revela lo que le dijo a Messi tras el Polonia vs Argentina

Robert Lewandowski reveló qué fue lo que le dijo a Lionel Messi luego del partido entre Polonia y Argentina, que terminó 'calientito', pues ambas selecciones se jugaban la clasificación a los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022.

Tras el silbatazo final, las dos estrellas del Barcelona se quedaron un rato en la cancha y tuvieron una breve charla, pero se taparon la boca para que no pudieran leer sus labios.

Los reporteros le preguntaron a Robert Lewandowski sobre dicha charla, aunque al principio no quiso contestar, pero después soltó un poco de información, le dijo a Lionel Messi que "estaba jugando más a la defensiva que de costumbre, pero a veces eso es lo que necesita el equipo", contó.

El sudamericano se molestó porque, en el tiempo de compensación, conducía el balón en la media cancha, luego llegó el europeo y lo jaloneó, hasta que el árbitro marcó la falta: “Eso es muy raro, sí: estoy en el centro del campo defensivo. Pero sabía que tenía que ayudar al equipo”, dijo el exjugador del Bayern Múnich.

Tras esa acción, Robert Lewandowski dio la mano para disculparse, pero Lionel Messi ni siquiera lo volteó a ver, por lo que muchos aficionados creyeron que no tienen una buena relación, incluso, recordaron cuando el rosarino no votó por su ahora compañero cuando este ganó el premio The Best 2021.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CUAUHTÉMOC BLANCO 'REVENTÓ' A MARTINO: 'ESTOY ENCAB... SE EQUIVOCÓ EL ENTRENADOR'