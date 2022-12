Qatar 2022: Scaloni respondió a Van Gaal sobre juego de Lionel Messi

“¿Marca a Leo? Ya veremos, una cosa es decirlo y otra hacerlo, a veces se dicen cosas y se hacen otras. Hay equipos que lo intentaron, claro. Veremos”, responde Lionel Scaloni a una interpretación periodística de las palabras de Louis van Gaal sobre Messi minutos previos de cara al Argentina-Países Bajos de Cuartos de Final. El timonel albiceleste lucía a la defensiva.

“¿Cómo voy a plantear un partido pensando en penaltis, en los lanzadores? Sería mediocre pensar en eso desde el minuto cero. Cuando esté el partido en desarrollo se verá, pensamos ganarlo en el tiempo regular o después en el suplementario. Hay que gestionarlo en el momento, después ya te puedes equivocar o no”, apuntó el entrenador de Argentina.

Notablemente tenso, Scaloni alcanzó a lanzar un mensaje a sus compatriotas: “A la gente le decimos que disfrute del partido y a su Selección, vamos a dejar todo por esta camiseta. Es futbol, al final es un deporte. Esperamos estar contentos tras el partido, pero que la gente se sienta identificada y valorada”.

Sobre los favoritos, el técnico se cubrió sin comprometerse: “Los ocho, cualquiera puede jugar la Final, está parejo. Hay rivales que a priori se pensó que no tenían el nivel y al final dice lo contrario”, y tampoco se decantó por un rival en Semifinales: “¿Preferir a Croacia o Brasil? No tiene respuesta esa pregunta, no corresponde, vamos partido a partido”.

