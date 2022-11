Selección Mexicana: Andrés Guardado recuerda el #NoEraPenal: "No era, no Chin·%2·"

En la previa para la Copa del Mundo, ESPN ha comenzado a liberar una serie de entrevistas con los seleccionados mexicanos que militan en el futbol europeo, entre ellos Andrés Guardado quien recordó la eliminación ante Holanda en Brasil 2014.

"Nunca era penal, no chinguen. No lo he vuelto a ver, no he querido volver a ver. Lo que más me da coraje de este partido, no es el penal en sí. Es que nos empatan en un córner faltando cinco minutos, donde debíamos de haber estado defendiendo de otra manera, donde Sneijder está solo al borde del área, eso son detalles que no nos podemos permitir si queremos seguir avanzando", aseguró.

Además de este encuentro el mediocentro del Real Betis Balompié recordó cuáles fueron las eliminaciones más dolorosas del Tricolor y comentó uno por uno dichos partidos, asegurando que ese del 2014 fue, al menos para él, el que más dolió.

"La de Holanda me dolió mucho más. Todas duelen, pero la de Holanda me dolió mucho más, la de Argentina en el 2006 me dolió mucho más y está triste, porque, ya no solo por el partido contra Brasil, porque este partido lo perdimos con Suecia, ya veníamos un poco con una mentalidad… no estábamos preparados mentalmente para este partido", finalizó.

