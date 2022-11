Zelada sobre el Mundial de Guillermo Ochoa: "Quiero que sea el mejor en América y en la Selección"

El pasado martes la Selección Mexicana de futbol debutó ante su similar de Polonia donde, aunque tuvieron muchas oportunidades de abrir el marcador, el empate sin goles nos arrojó a una figura esperada en el Tri: Francisco Guillermo Ochoa.

Paco Memo atajó un penal al minuto 58 nada más y nada menos que a Robert Lewandowski, atajada que sirvió para mantener su arco en cero y evitar la derrota nacional, atajada que causó impacto en todos los sectores del futbol nacional y por supuesto en el americanismo.

Uno de los arqueros que salió a reconocer el gran trabajo de Ochoa fue la leyenda del club azulcrema Héctor Miguel Zelada que, quien en una entrevista a AS México, aseguró estar feliz por Memo.

"Ochoa en los mundiales es un gran arquero, punto y se acabó, cada uno sabe las dificultades que tiene y no las voy a expresar, porque ya las he expresado, no es momento, hoy Ochoa hizo una atajada espectacular y que sirvió para motivar al equipo, quiero que Ochoa sea el mejor en el América y en la selección", aseguró Zelada

El próximo sábado Ochoa y el Tri tendrán una nueva asignación cuando, en el Lusail Stadium, tengan que enfrentar a la Argentina de Lionel Messi y compañía en busca de seguir adelante en la Copa del Mundo.

