Deschamps advirtió Kounde tras desobediencia: 'Tuvo suerte de que no lo atrapara, no volverá a pasar'

Durante el partido de Francia vs Polonia de Octavos de Final de la Copa del Mundo en Qatar 2022, el defensa central, Jules Kounde, tuvo que quitarse su cadena de oro, después de que al árbitro la descubriera por fuera de su camiseta.

El jugador del Barcelona, fue obligado a salir del campo para que se quitara la cadena y fue uno de los auxiliares del equipo francés que ayudó a Kounde a retirarle el accesorio, mientras el zaguero cobraba un saque de banda.



El técnico de Francia, Didier Deschamps, se pronunció sobre el incidente al terminar el juego.

"No puedes jugar al futbol usando lentes de sol, un reloj o anillo. No está permitido. Pensé que se lo había quitado, pero no lo hizo. Es nuestra culpa, nuestro error y no volverá a suceder.

"No sé qué significa el collar para él, pero le dije que tenía mucha suerte de que no lo atrapará frente a mí en ese momento”, comentó el estratega galo en rueda de prensa.

