Hansi Flick sobre eliminación de Alemania: 'Lo teníamos en nuestras manos, es nuestra culpa'

Por segundo Mundial consecutivo Alemania quedó eliminado en fase de grupos, la victoria sobre Costa Rica valió para nada debido a que España perdió con Japón y eso los sacó de la competencia: "No estoy enojado con España, estoy enojado con el equipo", Hansi Flick, entrenador teutón.

"No me interesan los otros equipos. Lo teníamos en nuestra mano, todo es nuestra culpa. Tuvimos muchas ocasiones contra España en la primera parte y también frente a Japón. Si las hubiésemos marcado las cosas serían diferentes. Me enfada que cometimos muchos errores", afirmó el alemán.

Sobre lo que viene en el futuro prefirió no hablar aunque sabe que para la Eurocopa de 2024 tendrán que venir cambios.

"Nos acaban de eliminar del Mundial y queremos tratar de levantarnos lo antes posible para el futuro. Veremos cómo podemos aplicar nuestros proyectos. Ahora no se puede hablar de la Eurocopa de 2024, tenemos que analizar nuestro trabajo y abrir un camino diferente. Lo haremos rápidamente", declaró Hansi Flick.

