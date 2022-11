Kevin De Bruyne: 'Se que tengo que adaptarme a mis compañeros'

El jugador del Manchester City y Bélgica, Kevin De Bruyne, tiene claro que no es lo mismo jugar en el campo con ambos equipos, después de su debut en la Copa del Mundo.

“Sé que tengo que adaptarme a mi compañeros de equipo”, declaró el belga, aceptando de cierta manera la decepcionante presentación de la Selección de Bélgica frente a Canadá en Qatar 2022.

Mientras el equipo europeo iba ganando 1-0 en el marcador, De Bruyne se mostraba desesperado en la mayoría del partido, incluso tuvo una discusión con el defensor Toby Alderweireld y Roberto Martínez durante el descanso.

“A veces me siento muy agitado porque soy perfeccionista “, dijo Kevin, que al final del partido le fue otorgado el premio MVP (mejor jugador del partido), del cual confesó que no se lo merecía. "No sé por qué tengo el trofeo".

De Bruyne y Bélgica tendrán su segundo partido en Qatar frente a Marruecos el domingo 27 de noviembre, encuentro que podría darle el pase a Octavos al cuadro europeo.

