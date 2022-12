Dani Alves, "feliz" con el rol que Brasil le asigne en Qatar 2022: "Dame una misión y la ejecutaré"

Dani Alves se dijo "muy feliz" de cerrar su ciclo con Brasil en Qatar 2022 y tener la oportunidad de apoyar al equipo en lo que pueda: "si tengo que tocar la batería, seré el mejor batería".

El actual futbolista de Pumas salió a conferencia de prensa este 1 de diciembre, y destacó su orgullo por defender la elástica brasileña en las distintas competiciones.

"No importa qué torneo es, si es un amistoso o un Mundial, representar a mi país, es algo que me hace muy orgulloso. Poder cerrar el círculo jugando una Copa del Mundo me hace muy feliz.

"Mi misión es dar lo mejor en favor del equipo. En los dos partidos que no he estado el equipo necesitaba un defensa, yo soy más de ataque. Estoy para servir a Brasil. Si tengo que tocar la batería, seré el mejor batería. Dame una misión y yo la ejecutaré".

El mediocampista tocó el tema de la edad y como esta no afecta su rendimiento, dejando claro que él siempre está preparado para la gran fiesta del futbol.

"Mucha gente lo cuestiona por mi edad, porque no esté en mi mejor momento, pero para una Copa del Mundo no hace falta estar bien en el equipo, hay que estar bien en el Mundial y es lo que he hecho desde 2003. Por eso estoy aquí".

