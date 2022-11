DT de Ghana criticó al VAR tras el penalti de CR7: 'Quizá estaban durmiendo'

Ante el penalti que cobró Cristiano Ronaldo durante su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022, el seleccionador ghanés no quedó muy satisfecho con las decisiones que tomó el silbante Ismail Elfath. Tras otorgarle la pena máxima al veterano, Otto Addo consideró que fue algo especial para que el delantero hiciera historia al marcar en cinco mundiales.

“La acción era un cuerpo a cuerpo entre dos jugadores. No sé, si el VAR no prestó atención o el árbitro tampoco. Si observamos las imágenes es increíble. Incluso fue falta a favor nuestro. Cuando alguien marca en cinco Mundiales solo podemos felicitarlo, pero fue realmente un regalo”, señaló Addo.

Aunque Ghana quedó muy decepcionada por el resultado y reconoció que su equipo defendió bien e incluso estuvo muy cerca de sacar el empate, el estratega quedó mucho más molesto con el trabajo de los árbitros, haciendo hincapié en que el penalti a favor de Portugal no existió.

“No era penal. Fue una decisión equivocada. No sé por qué el VAR no intervino. Es increíble, quizá estaban durmiendo. No sé lo que miraba el VAR, pero si vuelven a ver la acción, jugamos el balón, fue incluso una falta en contra nuestra”, añadió el mister.

