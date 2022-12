Fernando Santos tras eliminación de Portugal en Qatar 2022: 'Nos costó entrar en el juego'

Fernando Santos lamentó la derrota de Portugal, pero reconoció el gran trabajo que realizó Marruecos, especialmente a la defensiva, pues el portero Bono fue, sin duda alguna, la gran figura de este encuentro de Cuartos de Final.

El entrenador lusitano se va con gran desilusión, pues sus delanteros tuvieron varias oportunidades para marcar, pero no estuvieron finos.

"En la primera parte hubo dificultades. Nos tomó mucho tiempo entrar en el juego. Los jugadores lo querían, pero no podían, tenían mucha voluntad. Tenían mucha confianza, pero la verdad es que no pudimos explicar todo nuestro partido a pesar de que tuvimos situaciones de gol. No lo logramos. Los jugadores trabajaron duro", mencionó al término del duelo.

Fernando Santos tiene un futuro incierto, pues muchos entrenadores han sido despedidos luego de que sus selecciones fueron eliminadas del Mundial de Qatar 2022, él podría unirse a esa lista próximamente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PEPE TRAS LA ELIMINACIÓN DE PORTUGAL: "ES INACEPTABLE QUE UN ÁRBITRO ARGENTINO NOS PITE"