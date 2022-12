Qatar 2022: Cristiano Ronaldo mandó a callar a jugador de Corea del Sur

Cristiano Ronaldo entró en el 'ojo del huracán' tras la polémica ocurrida en el juego contra Corea del Sur de la Fase de Grupos en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El portugués, tras ser sustituido al minuto 65, mandó a callar a un jugador de Corea del Sur, quien lo apresuró mientras iba caminando al banquillo de su equipo.

"El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara, porque no es una autoridad”, declaró el Bicho en zona mixta.

"No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha. Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Estamos en la siguiente fase. No solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza" finalizó el capitán de Portugal.

