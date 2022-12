André-Pierre Gignac: "Soy francés, pero me encantaría que Messi levante la Copa del Mundo"

André-Pierre Gignac sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones, pues durante un programa de Fox Sports donde es analista invitado en esta Copa del Mundo confesó que le gustaría que la Argentina de Lionel Messi se coronara por encima de Francia en Qatar 2022.

“De Messi no sé lo que ha pasado antes. No he visto la prensa previa, si decía algo Louis Van Gaal, pero es su rol de líder. Messi es un líder. Hoy en Argentina quieren ganar la Copa del Mundo por Messi. Yo soy francés, pero me encantaría que Messi levante la Copa del Mundo porque se lo merece, por toda su carrera”, comentó el ‘Bomboro’

Pero eso no es todo, pues señaló que ‘La Pulga’ ha sido el mejor del Mundial por encima de su compatriota Kylian Mbappé, quien hasta ahora es líder de goleo en Qatar 2022, por lo que entre estos dos estará el premio al balón de oro de la justa mundialista.

“Messi para mí es el mejor del Mundo. En esta Copa del Mundo ha sido decisivo, pero hay que ver lo que haga Kylian Mbappé contra Inglaterra, para ver quién es el mejor de esta Copa Mundial. Hasta ahora Leo Messi es el mejor. Ya veremos si avanza Mbappé y Francia. Si avanza estará arriba de Messi”, finalizó.

"ME ENCATARÍA QUE MESSI LEVANTARA LA COPA DEL MUNDO"@10APG admitió que le gustaría ver a Messi Campeón porque se lo merece. #LUP pic.twitter.com/qZiEnlrOax — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 10, 2022

