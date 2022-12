Jorge Campos sobre la Final de Qatar: "Todos queremos que Messi gane el Mundial"

La Final de la Copa del Mundo cada vez está más cerca, Argentina y Francia jugarán por su tercera presea en la historia y los protagonistas de esta historia se están preparando para el último encuentro de Qatar 2022.

Una de las figuras que resalta sobre el resto es la de Lionel Messi del que todos, incluso Jorge Campos, esperamos que por fin pueda levantar la Copa del Mundo y así lo expresó el hoy analista de TV Azteca para los colegas de ESPN Argentina.

"Yo creo que todos queremos llegar a una Final y sobre todo en Argentina se está esperando cerrar con broche oro, cerrar con un gran campeonato para Leo. Todos queremos que Messi levante la copa, lo ha hecho muy bien y se ve que está feliz", aseguró Campos.

Así mismo, el exarquero de los Pumas de la UNAM, aseguró que el trabajo de Bounou le gustó bastante, que es una pena que no esté en la final y que va a ser un juego complicado entendiendo que tanto argentinos como franceses tienen a un gran portero.

"Por el estilo me gustó mucho 'Bono', pero tristemente no está en la final. A veces no tomamos en cuenta el portero que jugó adelantado, es el futbol moderno de los porteros. Me encanto Bono, pero Martínez lo ha hecho espectacular, se ha ganado una jerarquía en los últimos años Lloris fue campeón del Mundo, hizo una gran actuación para llegar a la Final. El que gane creo que se llevará el premio al mejor portero, son grandes arqueros", finalizó.

La Final de la Copa del Mundo se jugará el próximo domingo 18 de diciembre a las 9:00 horas tiempo del centro de México.

