Louis Van Gaal, entrenador de Países Bajos señaló que durante el medio tiempo fue muy crítico con su planteamiento táctico y cambio para la segunda mitad; además, destacó que la victoria se pudo dar gracias a que los Estados Unidos no supieron adaptarse al encuentro.

"Fui muy crítico en el entretiempo en mi análisis que comparto con mis jugadores. En la primera mitad, nos despojaron con tanta frecuencia y no fue necesario. Eso es simplemente inaceptable en una Copa del Mundo contra los mejores países", mencionó el entrenador.

Van Gaal puntualizó que una de las claves del partido fue que el equipo de las barras y las estrellas no logró adaptarse al juego: "El equipo de Estados Unidos no se adaptó, no se ajustaron, hicimos nuestro plan táctico basado en apuntar a los flancos".

Por su parte, Dumfries (anotador de un gol y dos asistencias) también habló del equipo de Concacaf y destacó su proyección que tienen para el futuro: “Creo que es un equipo con un gran talento. Analizamos un plantel que tiene mucha energía. Corren mucho, recorren grandes distancias, tienen un gran talento y creo que pueden mirar hacia un futuro maravilloso”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: ¿QUÉ PAÍSES ESTÁN CLASIFICADOS A LOS CUARTOS DE FINAL?