Mbappé quiere el bicampeonato con Francia: 'Este Mundial es mi obsesión'

Su obsesión. Mbappé está imparable en este Mundial y lo dejó ver con su doblete contra Polonia en los Octavos de Final de Qatar 2022, y tras el encuentro, el goleador de Francia señaló que se preparó tanto para este torneo, pues es su obsesión.

“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torneo a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos”, dijo Mbappé.

Finalmente, el 10 de Francia fue elegido como el mejor jugador del encuentro contra los polacos, pero el señaló que “el único objetivo es ganar el Mundial, el resto todo es secundario”, refiriéndose al trofeo que le dieron por MVP.

MBAPPÉ PAGARÁ MULTA DE LA FIFA

Mbappé se negó a hablar con la prensa en días recientes, acto que causó una sanción de la FIFA para la Federación de Futbol de Francia, pero el máximo goleador de Qatar 2022 con 5 dianas de momento, señaló que él se hará cargo de esa multa y explicó el por qué se había negado a hablar con los medios de comunicación.

“No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas”, finalizó el joven jugador del PSG.

