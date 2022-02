Qatar 2022: Jugadores de El Salvador renunciaron y no jugarán vs Canadá

Un nuevo problemón se le acaba de presentar a la Concacaf, ya que los jugadores de El Salvador han renunciado a su selección y no se presentarán a jugar ante Canadá.

A través de un comunicado, los futbolistas revelaron que tuvieron diferencias con los directivos de la Federación Salvadores de Futbol, ya que no cumplieron con pagos de los premios acordados en el inicio de Octagonal.

Además, la prensa filtró que los propios jugadores tuvieron que comprar ropa para el frío en su visita a Columbus para enfrentar a Estados Unidos, ya que no recibieron apoyo por parte de la Federación.

#ÚltimaHora | El jugador de @LaSelecta_SLV, @enrico_duenas, ha hecho pública una declaración donde afirma que no se presentarán al juego contra @CanadaSoccerEN. La decisión se debe a la falta de un acuerdo que el presidente de la @fesfut_sv hizo a los jugadores. pic.twitter.com/9hxFGu03jq — Diario La Huella (@LaHuellaSV) February 2, 2022

"Se nos ha faltado el respeto como profesionales y personas. Esta mañana, el presidente Hugo Carrillo y el comité escogieron el peor momento para distraemos y recriminar que se había hablado con la prensa sobre implementos de frio que nosotros compramos en Columbus. Ocupando esto como distracción, para posteriormente decir que no cumplirán con el acuerdo de premios acordados en septiembre cuando inicio la Octagonal. Mencionando que aunque existen posibilidades matemáticas, para ellos ya no se tienen posibilidades reales.

"Como grupo unido, hemos tomado la decisión de hacemos a un lado y no seguir formando parte de estas gestiones departe de la federación. No jugaremos este partido, para sentar un precedente y esto no se vuelva a repetir para nosotros, ni ninguna selección de El Salvador", menciona el comunicado.

El partido entre El Salvador y Canadá está programado para este miércoles a las 20:00 horas (tiempo de la CDMX).

