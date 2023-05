Acusan a Florencia Alducin, pareja del Gringo Castro, de agresiones físicas tras incidente vial

Florencia Alducin, pareja de José Antonio 'El Gringo' Castro y actriz, fue acusada de agredir a una mujer en Querétaro, donde reside y donde se vio implicada en un accidente vial, mismo que terminó en su detención y agresiones físicas por parte de la policía de esta ciudad.

Fue el pasado 10 de mayo cuando Alducin habría impactado por detrás a otra mujer, pero no quería hacerse cargo de los hechos, pues intentó darse a la fuga y se puso agresiva, según informó la Secretaría de Seguridad Pública.

Florencia trató de justificarse con que iba tarde a una cita. “La vieja se empieza a reír, se sube a su coche y me toma de loca. Yo tenía prisa, y sí, cometí un error, metí la mano y la zangoloteé”, narró Florencia.

Pero las cosas cambiaron recientemente, pues la agredida confesó que fue Florencia quien se puso agresiva en todo el accidente, y fue ahí cuando comenzaron las agresiones por parte de la también conductora de Televisa Querétaro.

“Le comenté que ella me había pegado, porque fue por detrás, por alcance. Desde el momento uno me empezó a insultar. Varias personas se acercaron y me dijeron: ‘oye, con cuidado, venía en el teléfono’, y cuando le comentó esto a la persona se ofendió.

“Me empezó a decir de groserías, que me valía si venía con su teléfono. Me empezó a amenazar que sus tíos eran dueños del BanBajío y de la Volkswagen, de los federales y que me iba a meter a la cárcel y le dije que estaba bien, que les hablara, que no pasaba nada y esto le molestó mucho a la persona”, narró la persona que no quiso revelar su identidad.

Por último, la mujer reveló que Florencia bajó de su auto, se acercó al de ella y la comenzó a agredir, a pesar de que la afectada le pedía que no lo hiciera entre lágrimas por el momento difícil.

#Video | La otra versión de la historia. Mujer que habría estado involucrada en el conflicto vial con la influencer y conductora, Florencia Alducin, asegura que la instagramer ha contado una versión parcial de los hechos. Aquí el detalle ¿Qué opinas? pic.twitter.com/XWYbwREX11 — NOESIS Querétaro (@NOESISmx) May 13, 2023

Agresión sexual a Florencia Alducin

Cuando Alducin reveló toda la información primero, ella confesó que sufrió agresión física y tocamientos inapropiados por parte de las autoridades queretanas. “No hubo como tal un abuso sexual de penetración, pero sí hubo un abuso en donde me tocaron.

“Durante todo el trayecto ellos me iban golpeando, sí, yo de alguna forma mordía, me defendía, aventaba, porque no me dejaban hacer nada”, narró Florencia Alducin para dar su versión de los hechos.

