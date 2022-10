Adrián Chávez defendió a Ochoa de las críticas de Martinoli: ‘Si no tienes bases, mejor ni hables’

La Semifinal entre América y Toluca dejó una postal para la polémica: el primer gol de los Diablos. La opinión se dividió sobre si había salido bien Memo Ochoa; uno de los principales detractores fue Christian Martinoli.

El tema ha estado dando vueltas a través de los medios. Finalmente el histórico guardameta Adrián Chávez hizo su análisis, defendiendo al arquero del Tri y también arremetiendo contra el relator de TV Azteca.

“Ochoa no recorre la portería, se tira de dónde está, no achica mucho los disparos, no va por arriba”, agudizó Martinoli.

“Si vas a analizar a un jugador y no tienes las bases, pues mejor ni hables”, dijo Chávez para el programa Los Campamentos de la emisora W Deportes.

“En 2014 Memo nos salvó, en el 2018 nos volvió a salvar y fue considerado por la prensa internacional como uno de los mejores porteros del mundo”, finalizó el ex cancerbero.

