¡Un hecho poco habitual! La Máquina jugó a las 17:00 hrs y el América tendría su partido a las 21:00 hrs en el Estadio Azteca. Esto provocó que Staff del inmueble tuviera que sacar rápido a la afición celeste para poder dar ingreso a la americanista. Una familia deseaba comprar comida al terminar el juego de Cruz Azul y los policías comenzaron a decirles que desalojaran, a lo que hubo golpes.

“Estábamos en una banca esperando y policías agredieron, ‘dijeron aquí hay un 66’ y me dieron un macanazo que me abrió la cabeza, vengo con mi familia, mi hijo es menor de edad, luego me dijeron que me brindarían servicio médico y mira, ya nos sacaron y nada”, declaró para RÉCORD la persona lesionada.

A los aficionados celestes no se les permitió que desalojarán el inmueble por Calzada de Tlalpan, debido a que la parcialidad azulcrema ya se encontraba esperando el acceso para el Estadio Azteca, así que los cementeros tuvieron que recorrer el inmueble para poder salir por la entrada que lleva a Avenida de los Insurgentes.

Recordemos que el encuentro entre América y Atlas, donde el cuadro rojinegro funge como local administrativo, se llevará a cabo en el Estadio Azteca debido a las malas condiciones en las que se encuentra el césped en el Estadio Jalisco.

Al final, el partido entre Cruz Azul y Santos terminó con marcador 2-2 en lo que corresponde a la Jornada 4 del Apertura 2023.

