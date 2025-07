Aficionados comparan a Puebla con Paris Saint-Germain tras golazo en Leagues Cup

Puebla sorprendió en la Leagues Cup al golear 3-0 a New York City, pero también por el tercer tanto, pues fue una jugada colectiva bien ejecutada que dejó encantados a miles de aficionados, no solo de La Franja.

X: @ClubPueblaMX

Cuando Puebla ya lo ganaba 2 a 0, Owen González se encargó de finiquitar una jugada perfectamente hilada y en la que él puso el toque explosivo tras un pelotazo desde la zona baja del equipo dirigido por Pablo Guede.

La afición no tardó en reaccionar a la increíble anotación de Puebla, ya que el rendimiento general del equipo fue inesperado para varios. Un sector de la audiencia comparó a La Franja con el Paris Saint-Germain, vigente Campeón de Champions League.

Beautiful play by @ClubPueblaMX for the third goal! 😍



Owen González al minuto 88 puts the last nail in the coffin.



Esto es #LeaguesCup2025 🏆 pic.twitter.com/hUupk2zGIC

— Leagues Cup (@LeaguesCup) July 30, 2025