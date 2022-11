Alex Aguinaga albureó a Alex Blanco en pleno programa de la LUP

Ni cuenta se dio. Álex Aguinaga dejó ver su lado mexicano tras estar más de 30 años en nuestro país, y en pleno programa de ‘La Última Palabra’ de Fox Sports, el chileno albureó a Alejandro Blanco, quien ni cuenta se dio de lo que le dijo.

Mientras se analizaba la llegada de Veljko Paunovic a las Chivas, Alex Blanco notó el color llamativo de la corbata de Aguinaga, donde señaló que quedaba a dock por el tema de Halloween, lo que inició con la broma.

“Por cierto, muy bonita tu corbata de Halloween, de calabaza”. “Con el saco combina”, expresó Alex Aguinaga, a quien se le vio aguantándose la risa por el tremendo albur que lanzó a las pantallas.

Tío @jeronimocamber2 , jefe @medranoazteca el gran Alex Aguinaga es de los de ustedes, jajajaja pic.twitter.com/lyI3QhREBt — Marcos Santana (@MarcosA86077802) November 1, 2022

Blanco no se dio cuenta y todavía más ingenuo lanzó un “combina, me gusta, te queda bien”. De inmediato, Rafa Márquez Lugo captó la frase e inició con las carcajeada, cuando Alex Blanco le preguntó que, si estaba bien, respondió: “No, no; todo muy bien”.

