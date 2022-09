Alisha Lehmann: Fue defendida por su novio tras ser sexualizada en redes sociales

El futbolista brasileno, Douglas Luiz quien es pareja actual de la jugadora Alisha Lehmann, defendió a su novia luego de que se difundiera un video donde ella celebra un gol y fuera sexualizada por diversos usuarios.

A través de redes sociales, el futbolista mostró su descontento en uno de los comentarios que escribieron sobre el cuerpo de su novia.

El comunicador Milton Neves fue uno de los que compartió la grabación de Lehmann, y escribió: “¿Qué número tenía su camiseta? Míralo y opina”.

Você já velho, anos no futebol e posta um vídeo que não respeita o futebol feminino e nem a própria jogadora que ainda por cima é minha namorada.

não aprendeu o que é respeito é sacanagem! https://t.co/2qfvck6Aij — Douglas Luiz (@dgoficial) September 27, 2022

A manera de reacción, el también jugador del Aston Villa respondió al tuit del periodista de 71 años y escribió “Eres mayor, llevas años en el futbol y publicas un video que no respeta el futbol femenino y ni siquiera a la jugadora, que es mi novia. No has aprendido lo que es el respeto, eso es una mierda”.

Finalmente, Neves borró su publicación y hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉ MARÍN: POR PROBLEMAS DE SALUD TOMARÁ UN DESCANSO EN FOX SPORTS