Álvaro Morales a Messi: '¿No pudiste revolverlo en 90 minutos? No eres nada bueno'

Contra Messi. Una vez más, Álvaro Morales, periodista de ESPN, se lanzó en contra de Lionel Messi y de la Selección Argentina, pues se encontraba en el Estadio Lusail, donde se enfrentaron a Países Bajos, cuando dejó caer su furia ante la Albiceleste.

Y es que los sudamericanos sufrieron de más en un partido donde iban ganando 0-2, pero que en los últimos minutos los europeos empataron y llevaron el encuentro de los Cuartos de Final hasta la tanda de penaltis, donde el Dibu Martínez se vistió de héroe para darle las Semifinales a su país.

“¿Cómo? ¿No pudieron resolverlo en 90 minutos? ¿No pudo resolverlo Lionel Messi en 90 minutos? ¿Tuvo que ser el Dibu? No son tan buenos, entonces”, expresó con una risa 'maquiavélica' el comunicador guatemalteco.

No es la primera vez que Álvaro Morales demuestra su no fanatismo por la Selección de Argentina, pues tras la eliminación de Brasil de Qatar 2022, el periodista señaló que la UEFA se iba a llevar el título, pues América ya no tenía “candidato sólido”.

