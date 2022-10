Álvaro Morales, de nuevo al 'ataque' contra Memo Ochoa: 'Si no soportas la críticas, no estás listo para el Ame'

El comunicador Álvaro Morales envió un mensaje contundete a Memo Ochoa, portero del América tras la eliminación de las Águilas ante Toluca en el Estadio Azteca.

Cabe mencionar que todo inició cuando el guardameta bloqueó al presentador en redes sociales, lo que causó una reacción de molestia a Álvaro quien le sugirió: 'Ponte a bloquear balones'.

“Si no estás listo para soportar la crítica; no sirves para ser portero del América, si tienes la piel delgadita; no sirves para ser portero del América, deja de estar bloqueando gente y ser tan sensible por favor en lugar de bloquear gente ponte a bloquear balones que por tu culpa América quedó eliminado”, sentenció Morales previo al inicio del programa Futbol Picante.

A manera de reacción, en los comentarios del video pubicado en la cuenta del programa de deportes, varios usuarios defendieron a Ochoa mientras que otros afirman que Morales tiene razón en sus palabras de enojo.

