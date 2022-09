Álvaro Morales 'destrozó' a directivos por ausencia de Vela en el Tri: "Arderán en el infierno"

La falta de gol en la Selección Mexicana ha provocado que se extrañe a Carlos Vela como jugador del Tri y es que era el futbolista diferente dentro del esquema Tricolor. Sin embargo, el elemento del LAFC aseguró que nunca volverá a vestir la camiseta nacional. Por lo que Álvaro Morales culpó a los directivos por esta situación.

“Este es un mensaje para todos aquellos directivos del pasado que hoy un jugador como Carlos Vela no esté en nuestra selección, porque le hace a la Selección Mexicana de fútbol un creador, un constructor, alguien que genere las oportunidades.

Todos aquellos directivos, no incluyó a Yon de Luisa porque no le tocó, eso precisamente, pero todos los directivos que en el pasado provocaron que Carlos Vela no deseara a venir más, arderán en el infierno futbolístico, así se los digo”, sentenció Álvaro Morales en Futbol Picante.

Carlos Vela jugó la Copa del Mundo Rusia 2018, pero desde el inicio de este proceso se negó a volver con el Tri, por lo que prácticamente es imposible que Vela asista a Qatar 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MÉXICO VS PERÚ: SE REGISTRÓ PELEA ENTRE AFICIONADOS EN LAS GRADAS DEL ROSE BOWL