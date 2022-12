El polémico conductor de ESPN ha sido muy enfático en sus críticas sobre la figura de Lionel Messi por lo que, uno supondría, que tendría haters en la hermana nación del Cono sur.

Posterior a la eliminación del Tricolor en la Copa del Mundo Álvaro Morales mandó un mensaje para todas las personas argentinas que le han escrito desde que se confirmó que México no continuaría en el Mundial de Qatar.

Mediante sus Redes sociales, Morales les mandó el siguiente mensaje a todos sus "haters" albicelestes.

Un mensaje a todos mis “haters” albicelestes… pic.twitter.com/9CHZ7Nn3i8 — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 1, 2022

"Quiero decirle a todos mis haters albiceleste que. . . Que la verdad no los leo, pero gracias por escribir, los contabilizo con mi equipo de trabajo me informan que son de ahí, gracias, todo suma, todo suma, escriban lo que quieran, no los leo de cualquier manera", comentó entre risas el conductor de ESPN.

Recordemos que Álvaro se ha declarado en varias ocasiones en contra de Lionel Messi, o Messisito como le ha dicho en muchas ocasiones, ganándose al animadversión de los sudamericanos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: AFICIONADOS RECLAMAN A SEÑORA QUE PASÓ ENFRENTE DE LA TELE Y NO DEJÓ VER GOL DEL TRI