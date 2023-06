Álvaro Morales ha vuelto a hacer de las suyas. Esta vez, el polémico comentarista mandó un mensaje a Oribe Peralta, quien aseguró que Morales dejó de criticarlo tras haberse topado en una fiesta en 2021.

El exfutbolista explicó en un programa con el comediante Franco Escamilla que él y Álvaro se encontraron en la celebración de cumpleaños de Alex Montiel, donde al momento de cruzarse el presentador agachó la mirada y le dijo que tenía que irse.

Sin embargo, el propio Álvaro Morales le respondió a través de redes y lo tachó de "chismoso", pues aseguró que así no ocurrieron las cosas.

Según el conductor de ESPN, quien agachó la mirada fue Peralta, aunque contó que se saludaron amistosamente y que, incluso, se dieron un abrazo.

Además, dejó en claro que dejó de criticarlo no por lo que sucedió en ese momento, sino porque en las siguientes semanas Oribe apenas y tuvo actividad, recordándole que solo jugó 89 minutos en el torneo con Chivas.

“Hasta que te bajas del auto todo está bien, menos cuando nos topamos de frente. Tu mujer hizo de ‘ya valió madres’ y sí, es cierto, yo te dije: ‘¿Qué pasó, cabrón, qué onda? y él dijo: ‘¿Qué, ya te vas?’ y el que bajó la vista y el que se puso nervioso fuiste tú. Los que me conocen saben que soy castrocito, desmadroso, carrillo y que me vale madres y que tengo el valor”, explicó.

“Hasta me diste un abrazo, nos dimos un abrazo. Regresé y como lo he hecho en las fiestas de Alex Montiel yo voy y me pitorreo de todo el mundo, echo desmadre. No es personal y coincide que yo ya no volví a hablar de ti porque después del cumpleaños de Alex Montiel, después de eso, tú jugaste 5 partidos y 89 minutos. ¿Qué querías que dijera de ti? En Chivas metiste dos goles", agregó.

