Amaury Vergara le negó saludo a Higuera: 'No te me vuelvas a acercar nunca'

La relación entre Amaury Vergara y José Luis Higuera no terminó en buenos términos y eso quedó en evidencia cuando ambos personajes se encontraron a las afueras del Salón de la Fama del futbol mexicano.

El propietario del Rebaño repartía algunos autógrafos a aficionados que se acercaron a él cuando Higuera salió del recinto e intentó saludar a Vergara; sin embargo, este le negó la cortesía.

"No, no me saludes tú. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más", le respondió Amaury a Higuera.

Las cosas se pusieron tensas ayer en Pachuca, así la respuesta de Amaury Vergara a José Luis Higuera @OficialUSM pic.twitter.com/NtgJN0qO9s — Los Líderes (@_los_lideres) March 16, 2022

José Luis Higuera fue directivo del Guadalajara durante cuatro años hasta que fue destituido en julio del 2019 por el propio Amaury.

