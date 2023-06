América: ¿Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera se reconciliaron tras agarrarse a golpes?

Todo quedó en el pasado. Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera han dejado sus diferencias atrás y se han reconciliado. En una publicación de Instagram el delantero compartió una foto con su excompañero durante el homenaje a Cuauhtémoc Blanco.

El histórico 10 de las Águilas fue homenajeado con un partido de leyendas entre exjugadores de Chivas y América. Entre los jugadores azulcremass estaban Mosquera y Reyna, quienes habían tenido sus diferencias en su tiempo en Coapa.

"Aquivaldo y yo ya nos agarramos a golpes en un entrenamiento. Le grite en la cancha a Aquivaldo. No le dije que no se pasara de ya sabes qué… Aquivaldo se puso a gritarme y le dije que le bajara a su desmadre.

“Total, que se deja venir desde el otro lado encarrerado, yo creo que como me vio chaparrito pensó que me iba a abrir. Cuando va llegando a donde estoy se va quitando la playera y que le doy un madrazo en la quijada. Me le fui encima a patadas hasta que nos separaron, incluso le gritaba: 'Vamos al vestidor, allá le seguimos'”, reveló Reyna en una entrevista con el Escorpión Dorado.

Ahora en el partido en el Estadio Jalisco, los dos jugadores se reencontraron, pero dejaron sus diferencias atrás y decidieron tomarse una foto juntos.

