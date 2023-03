Analista de ESPN explotó contra Jared Borgetti: "Eres un producto del Pony Ruíz"

Si no se defienden entre ellos ¿Quién lo va a hacer? Jared Borgetti tiene muy claro que, a veces, hay que defender al gremio de los futbolistas, aunque para algunos panelistas en las mesas de ESPN sea un caso indefendible.

Ese fue el detalle con el analista y conductor de ESPN, Rafa Ramos, quien durante una transmisión no aguanto más y arremetió contra el que alguna vez fue el máximo goleador de la Selección Mexicana de Futbol.

Durante una mesa de Futbol Picante Jared salió en defensa de los jugadores del Tri, esto luego de recibir los abucheos de la afición durante el partido contra Jamaica, Ramos no aguantó y aseguró que sin el Pony Ruiz Borgetti no sería lo que es en la Laguna.

"Tú no eres líder de opinión entre los futbolistas actuales. Tú no eres líder de opinión de ningún futbolista. Buscas ser defensor. Jared es un invento del Pony Ruiz, que quede claro", aseguró Ramos, a lo que el goleador respondió: "Es mi opinión y algunos puede gustarles o no. Que a ti te valga por esa cabezota que no se te queda nada, porque la tienes lisa es otra cosa".

Recordemos que Jared y Ruiz compartieron equipo durante la estancia del Pony en Santos Laguna, en 328 partidos Rodrigo Ruiz colaboró con 116 asistencias, "El Zorro del Desierto" marcó 205 tantos con la playera verdiblanca.

