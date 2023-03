André Marín carga contra Álvaro Morales: "No me gusta su estilo". El conductor de Fox Sports habló sobre el de ESPN, quien en los últimos años se ha consolidado como una de las caras de Futbol Picante, sobre todo en el horario de la tarde.

En una entrevista con la Octava Sports, André fue cuestionado directamente sobre el estilo de su colega, a quien le mostró su respeto, pero no comparte con él su forma de hacer periodismo.

“A mí no me gusta, su periodismo no me gusta, su forma no me gusta. Igual a él no le gusta, no soporta mi forma, a mi no me gusta la de él”, señaló Marín en la entrevista.

Tras regresar a La Última Palabra, André Marín también relató como vivió los meses difíciles de su enfermedad y aseguró que regresará para estar mucho tiempo más y ver la mejor versión de él.

