Da detalles de su salud. André Marín, conductor y analista de Fox Sports, rompió el silencio y reveló detalles de su salud, pues ha estado ausente de las pantallas en los últimos meses por problemas médicos.

Su estado físico era preocupante y en redes sociales fue destacado, lo que animó a que el canal azul y el mismo periodista decidieran que se tomara un descanso para recuperarse al 100 por ciento, y en plena Navidad, Marín informó a sus seguidores por lo que había estado pasando.

“Les voy a contar en exclusiva lo que pasó este año, donde estuve mucho tiempo en los hospitales. Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vertebras que tengo desviadas y a que me revisaran la operación que me había hecho en enero en el estómago”, explicó el comunicador a través de un audio en su cuenta de YouTube.

Asimismo, Marín explicó que en el hospital contrajo tres virus diferentes que lo llevó a estar 45 días internado y llegó a estar intubado a un ventilador. Además, le tuvieron que realizar una gastrostomía.

“No es broma cuando les digo que me la pasé todo el año en hospitales y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus de neumonía, por lo cual, estuvo en riesgo mi vida. Me intubaron, me hicieron gastrostomía, me hicieron absolutamente todo; estuve 45 días metido en el hospital”, concluyó André Marín.

Finalmente, Marín, agradeció al personal médico que se ha encargado de su salud, como a sus seguidores que han estado al pendiente de él tras anunciar su pausa laboral en Fox Sports.

