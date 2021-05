Ángel Garza pidió el retiro de Tinieblas Jr. tras dar nalgada a Macky González

Luego de que Tinieblas Jr. le diera una nalgada en televisión nacional a Macky González, Ángel Garza de WWE arremetió en contra del enmascarado y le sugirió que mejor considere el retiro de los cuadriláteros. El regiomontano no se guardó nada en un post que hizo en su cuenta personal de Facebook.

“Recuerdo cuando dijo ‘ese muchachito se ha dedicado a hacer puras payasadas y ridiculeces en su carrera’, como da vueltas la vida”, escribió el heredero de la dinastía Garza en redes sociales.

El bochornoso incidente le ha dado la vuelta a todo el internet debido a la pena ajena que ha provocado.

@tinieblasjrfull le dio una nalgada a @macky_mx durante su participación en el programa Hoy. Una lástima de luchador y de persona. "La nalgada no era parte de la coreografía", dice Macky. pic.twitter.com/yFWsjcNPS1 — Miguel Ángel Ensástigue (@miguelaev) May 14, 2021

“Pobrecito, en vez de que se abra las puertas hablando bien de los luchadores mexicanos, manipula la información. Para mí es una vergüenza de luchador porque en vez de que sea profesional y esté representando bien a México, esté hablando de tontería y media. Esto es una falta de respeto”, dijo Tinieblas Jr. a principios del 2020, quien arremetió llamándolo “cobarde”.

“No escupas para arriba que te puede caer. Intento de luchador, político, actor bailarín y a nada le pegó. Debería intentar el retiro, a lo mejor ese sí le sale bien”, agregó Angel Garza en su publicación.

Fue en 2018 cuando Garza declaró que Tinieblas Jr. estaba ensuciando el nombre de su papá. “Hace un año trabajé con él y me quedó debiendo. No dije nada porque se portó muy profesional y yo vi que no le fui muy bien”, dijo el miembro de Raw, quien terminó por revelar que el enmascarado sigue sin pagarle.

